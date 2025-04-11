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Жителю Киевщины объявили подозрение за организацию незаконной переправки мужчин через госграницу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно согласованному плану, 42-летний делец должен был обеспечить доставку "клиентов" в одну из приграничных областей, а затем организовать их проведение вне пунктов пропуска государственной границы.

Фигуранта задержали при получении 20 тысяч долларов. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области женщина с инвалидностью помогла выехать за границу двум своим фиктивным мужьям. Ее задержали.