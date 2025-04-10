иллюстративное фото: из открытых источников

Прикарпатские полицейские задержали наркосбытчика. Делке уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что незаконный "бизнес" по распространению наркотических и психотропных веществ организовал 23-летний житель Ивано-Франковской территориальной общины.

Правоохранители установили, что в марта этого года фигурант распространял наркотики и психотропы потенциальным клиентам.

Свою незаконную деятельность он вел на территории Тисменицкой общины и окрестных населенных пунктах. Именно во время очередной сделки по продаже партии наркотовара его задержали оперативники.

При осмотре у задержанного полицейские изъяли наркотическое средство "каннабис", денежные средства, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержания под стражей.

За совершенное наркоторговцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве на скамье подсудимых окажется 26-летний бывший врач-сосудистый хирург, обвиняемый в торговле кокаином.

Ранее сообщалось, что полицейские Тернопольщины разоблачили организованную преступную группу, реализовавшую наркотики на территории двух областей.