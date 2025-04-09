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09 апреля 2025, 17:55

Жительница Харькова проведет годы за решеткой из-за наркотиков

09 апреля 2025, 17:55
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Иллюстративное фото
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В Харькове вынесли приговор покупавшей и продававшей психотропы женщине. Она была задержана как раз во время встречи с "клиентом"

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд признал виновной 53-летнюю жительницу Харькова. Ее судили за незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и за сбыт психотропных веществ. Также она хранила и покупала психотропы и наркотики. Женщина была приговорена к лишению свободы на 6 лет и 7 месяцев с конфискацией имущества.

Оказалось, что ранее женщина уже была осуждена. Однако, несмотря на непогашенную судимость, она не прекратила нарушать закон. Харьковчанка покупала психотропные вещества оптом, а затем "дозами" продавала. Ее задержали как раз во время очередной встречи с одним из "клиентов".

Напомним, ранее в Киеве разоблачили хирурга, который прямо в больнице торговал кокаином. Кроме того, на территории медучреждения он продал партию наркотиков за 2 тысячи долларов.

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