Количество пострадавших во время ночной атаки российских ударных дронов на Киев возросло до четырех человек

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, госпитализирован еще один пострадавший в результате ночной атаки врага на столицу.

В общей сложности пострадали четыре человека. Двое – в больнице, двоим медики оказали помощь на месте.

Ранее было известно о трех пострадавших.

Напомним, в ночь на 10 апреля российская армия совершила атаку ударными беспилотниками по украинской столице.

В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

Всего ночью в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было зафиксировано 30 российских беспилотников.