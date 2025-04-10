Россияне запустили по Украине 145 беспилотников: как отработала ПВО
В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 85 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
Еще 49 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина.
Напомним, в Киеве из-за атаки россиян пострадали две женщины. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации. В Николаеве ранены 10 человек, двое – в больнице.