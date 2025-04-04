Парковочный конфликт в Киеве: водителя, избившего инспектора, будут судить

фото: Национальная полиция

В Киеве перед судом предстанет мужчина, избивший инспектора по парковке

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что нарушитель припарковал автомобиль перед пешеходным переходом на улице Шолуденко, а когда увидел, что инспектор выписал ему штраф — набросился на служащего с кулаками и скрылся.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 40-летний иностранец, которого патрульные полицейские разыскали в Святошинском районе столицы.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи обвинительного акта направили в Шевченковский районный суд города Киева.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в марте в столице на инспектора парковки напал водитель. Оказалось, что он был недоволен штрафом, выписанным ему.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего родного брата молотком.