11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 14:55

В Киеве мужчина набросился с кулаками на инспектора парковки

13 марта 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В столице на инспектора парковки напал водитель. Оказалось, что он был недоволен штрафом, выписанным ему.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 40-летнего иностранца. Он избил инспектора по парковке в Шевченковском районе. Это произошло, когда нарушитель припарковал отвивку перед пешеходным переходом на улице Шолуденко.

Отмечается, что инспектор выписал водителю Skoda Fabia штраф. Ведь он припарковал авто перед нерегулируемым пешеходным переходом, создавая угрозу для граждан, которым из-за этого была ограничена видимость дороги. Когда водитель увидел, что ему выписали штраф, он набросился на служащего с кулаками, а затем скрылся.

"Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении должностного лица, которое исполняет общественный долг. Санкция статьи предусматривает наказание".

Следует отметить, что недавно в Киеве произошла похожая ситуация. Тогда 28-летняя инспектор по парковке на улице Антоновича увидела, что водитель автомобиля Mercedes-Benz припарковал свой автомобиль и не оплатил парковку. Когда женщина выписала водителю штраф, он догнал ее, стал угрожать, а затем ударил.

полиция драка Избиение
Повалил на землю и ударил по голове: во Львовской области мужчина избил 13-летнего мальчика
13 марта 2025, 13:46
В Запорожье мужчина угрожал жене гранатой
12 марта 2025, 20:50
В Ровенской области мужчина напал на прохожего с ножом прямо на вокзале
12 марта 2025, 20:25
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Ровенской области исчез 14-летний подросток
13 марта 2025, 15:45
Земельная афера: жительницу Прикарпатья и землеустроителя подозревают в мошенничестве
13 марта 2025, 15:39
Третий год полномасштабной войны: в Запорожском кафе веселились под русскую музыку
13 марта 2025, 15:33
Украл iPhone — грозит 8 лет тюрьмы: в Киеве мужчине объявили подозрение
13 марта 2025, 15:10
В Киеве парень получил удар током, забравшись между вагонами электрички
13 марта 2025, 14:53
Россияне обстреляли пограничные на Сумщине: есть раненые
13 марта 2025, 14:39
На Львовщине мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за поругание над могилами воинов
13 марта 2025, 14:31
Под Покровском нацгвардейцы взяли в плен двух россиян
13 марта 2025, 14:30
В Украину идет похолодание со снегом и дождями
13 марта 2025, 14:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »