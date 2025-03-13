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В столице на инспектора парковки напал водитель. Оказалось, что он был недоволен штрафом, выписанным ему.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 40-летнего иностранца. Он избил инспектора по парковке в Шевченковском районе. Это произошло, когда нарушитель припарковал отвивку перед пешеходным переходом на улице Шолуденко.

Отмечается, что инспектор выписал водителю Skoda Fabia штраф. Ведь он припарковал авто перед нерегулируемым пешеходным переходом, создавая угрозу для граждан, которым из-за этого была ограничена видимость дороги. Когда водитель увидел, что ему выписали штраф, он набросился на служащего с кулаками, а затем скрылся.

"Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении должностного лица, которое исполняет общественный долг. Санкция статьи предусматривает наказание".

Следует отметить, что недавно в Киеве произошла похожая ситуация. Тогда 28-летняя инспектор по парковке на улице Антоновича увидела, что водитель автомобиля Mercedes-Benz припарковал свой автомобиль и не оплатил парковку. Когда женщина выписала водителю штраф, он догнал ее, стал угрожать, а затем ударил.