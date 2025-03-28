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Правоохранители разоблачили чиновник банка, который воровал деньги. Женщина без ведома клиентов перевыпускала их карты и присваивала чужие средства.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

В столице будут судить бывшую руководительницу территориального отделения банка, которая перевыпускала карточки клиентов без их ведома и снимала с них деньги. Известно, что она присвоила около 400 тысяч гривен.

Как выяснили правоохранители, 51-летняя женщина по собственной инициативе формировала пакеты документов клиентов Донецкого отделения банка для перевыпуска их платежных карт, направляла их в это управление, впоследствии активировала карты, вносила информацию, удостоверяющую получение карты ее владельцем и получала доступ к счетам. Как следствие со счетов клиентов банка исчезло около 400 тыс. гривен.

При этом все люди, чьи карты были перевыпущены, живут на временно оккупированных территориях или за границей. Поэтому они не обращались в банковское учреждение. Махинации с их документами заметила служба безопасности финучреждения и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудницу банка также уволили с работы.

Напомним, в Киеве будут судить аферистов, организовавших схему "инвестирования в криптовалюту". В результате они обманули инвесторов на полмиллиона гривен.