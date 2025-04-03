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03 апреля 2025, 04:25

В Днепре разоблачили аферистов, которые выманивали у людей деньги "на лечение родственников"

03 апреля 2025, 04:25
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у украинцев. Они просили деньги якобы на срочное лечение

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у людей под предлогом срочной помощи. Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте 32, 35 и 36 лет.

Больше года злоумышленники звонили потерпевшим и просили средства для родственников и знакомых якобы на лечение. На этом они заработали более 200 тысяч гривен. Правоохранители продолжают досудебное расследование.

"Предупреждение от полиции: Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, которые просят деньги по телефонным звонкам. Проверяйте информацию, обращайтесь к родственникам или знакомым напрямую. В случае подозрения на мошенничество, немедленно звоните 102", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области мужчины перевели аферистам более 400 тысяч гривен за несуществующие авто. Объявление было размещено в социальных сетях. Когда продавец получал деньги за авто – он просто исчезал, и автомобиль никто не получал.

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