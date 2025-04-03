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03 апреля 2025, 05:05

Во Львове судили бабушку из-за того, что ее малолетняя внучка сняла секс-видео с парнем

03 апреля 2025, 05:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Житель Львова судили по неисполнению родительских обязанностей. Женщину обвинили в упущении за малолетней внучкой, которая занялась сексом с несовершеннолетним парнем и сняла это на видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление Железнодорожного районного суда Львова, пишет ТСН.

По материалам дела, бабушка является опекуншей малолетней внучки. Девочка в июне 2024 занялась сексом с несовершеннолетним, записав это на видео.

Бабушка на суде вину признала и рассказала, что проводила профилактические беседы с девочкой. Она отметила, что мать умерла, а отец ребенка мобилизован. Потому женщина самостоятельно воспитывает внучку.

Она добавила, что принимает со своей стороны все меры для надлежащего воспитания и содержания девочки, обеспечивает всем необходимым, интересуется ее обучением и досугом.

"О событиях с распространением видео с внучкой, не понимает, как такое могло произойти, по этому поводу имела неоднократные профилактические разговоры с ней, провела воспитательные беседы и пытается уделять ей больше внимания", - говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Судья ограничился устным предупреждением.

Будут ли отвечать перед законом парень и родители несовершеннолетнего, в материалах постановления не указывается.

Напомним, в Киеве к 11 годам тюрьмы приговорили бывшего участкового, который насиловал малолетнего ребенка. Чтобы девочка молчала преступник угрожал посадить ее родителей в тюрьму.

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