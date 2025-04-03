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В Хмельницкой области девушка оформила карточку на свою бабушку без ее ведома и снимала оттуда деньги. Теперь она получила судебный приговор

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области 21-летняя девушка без разрешения бабушки зарегистрировала ее учетную запись в мобильном банкинге. После этого она получила полный контроль над финансовыми операциями. В частности, внучка увеличила бабушке кредитный лимит до 75 тысяч гривен.

Деньги со счета бабушки девушка переводила деньги с основной карты бабушки на вновь, а затем – на счета знакомых или снимала наличные. В общей сложности она украла около 61 350 гривен.

Суд назначил девушке наказание: 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с учетом и сохранностью товарно-материальных ценностей на 1 год, без конфискации имущества, с освобождением от отбывания наказания на 2 года испытательного срока и просили Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области утвердить соглашение.

Напомним, что ранее жительница Волыни стала жертвой аферистов. После того как она ввела свои данные в соцсети – с ее счета украли деньги.