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03 апреля 2025, 02:22

Ввоз автомобилей из стран ЕС под видом гуманитарки: жителя Киевщины отправили под суд

03 апреля 2025, 02:22
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фото: БЭБ
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Правоохранители направили в суд дело за контрабанду автомобилей под видом гуманитарной помощи

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности и прессслужбу прокуратуры.

Досудебное расследование завершено по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Фигуранту, 40-летнему жителю Киевщины, грозит штраф или от 3 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, делец лично подбирал и покупал автомобили в странах Евросоюза. Чтобы избежать уплаты пошлин и налогов при импорте, он декларировал авто как гуманитарную помощь для благотворительных организаций. На самом деле авто продавали частным лицам за наличные.

В течение июля-ноября 2024 года фигурант вез в Украину 12 автомобилей, 8 из которых успел продать. Сумма неуплаченных пошлин составляет 1,4 млн грн.

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