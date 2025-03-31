Избиение военного в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства инцидента

иллюстративное фото: из открытых источников

В Голосеевском районе Киева в одном из дворов избили ветерана

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

Событие произошло 29 марта. Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, установившая всех участников конфликта.

Сведения относительно указанного события зарегистрированы в журнал единого учета, проводится проверка.

Накануне в сети появилась информация, что ветерана избили за замечания по российской музыке.

Волонтер в соцсетях сообщила, что инцидент произошел в одной из беседок, где компания отдыхающих слушала российскую музыку. Военный подошел к ним и попросил выключить – в ответ у него полетела бутылка.

По информации, пострадал сам ветеран, его супруга и волонтер.

Напомним, в чешском городе Пардубице во время конфликта в центре погиб ветеран войны с Украиной. Человек вступиться за девушку.