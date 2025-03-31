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31 марта 2025, 07:38

В Чехии убит ветеран ВСУ: что известно о трагедии

31 марта 2025, 07:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В чешском городе Пардубице во время конфликта в центре погиб ветеран войны с Украиной

Об этом сообщает издание "Закарпатье 24" со ссылкой на чешскую полицию в сети Х, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел еще в пятницу, 29 марта.

По данным издания, погибший мужчина Иван Немец был уроженцем села Кострина Ужгородского района.

По неофициальной информации, украинец стал свидетелем конфликта между молодой парой и решил вмешаться, чтобы защитить девушку. Продолжавшаяся недолго словесная перепалка не дала результатов, и один из участников конфликта ударил его тяжелым предметом по голове. Травма оказалась смертельной – мужчина скончался на месте.

Местная полиция уже задержала двух иностранцев, подозреваемых в совершении этого преступления. Обоих ждут официальные обвинения. Им грозит до десяти лет заключения.

Напомним, 11 марта уркаинский военный Янис Терещенко во время своего отпуска в Венеции спас жизнь человеку. Он оказал медицинскую помощь мужчине, истекающему кровью после ножевого ранения.

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