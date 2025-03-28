В Киеве полиция открыла три дела из-за инцидента возле Голосеевского ТЦК

фото: Национальная полиция

Столичные правоохранители открыли три уголовных производства по факту инцидента с подозрительным автомобилем, остановившимся возле административного здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает RegioNews.

Как отмечается, в столичную полицию поступило сообщение о подозрительном автомобиле, припаркованном возле административного здания ТЦК в Голосеевском районе. Правоохранители проверили транспортное средство – каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

Во время проверки с водителем микроавтобуса правоохранители обнаружили несоответствие в его документах. Автомобиль изъяли.

Известно, что водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался воспрепятствовать проведению следственных действий. В настоящее время нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, автомобиль изъят для проведения необходимых исследований.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила Голосеевский ТЦК в Киеве.