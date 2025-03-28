Полиция оцепила Голосеевский ТЦК в Киеве: в чем причина
Столичные правоохранители проводят проверку водителя и авто возле Голосеевского ТЦК
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Информация об автомобиле, длительно припаркованном неподалеку от ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции.
В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено.
Полиция общается с водителем авто.
Напомним, на днях Служба безопасности задержала российского агента , планировавшего теракт вблизи территориального центра комплектования в Херсоне.
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