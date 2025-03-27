В Киеве демонтировали около тысячи незаконных рекламных конструкций

фото: КГГА

С 10 по 21 марта в столице продолжались демонтажные работы, во время которых убрали 983 рекламных конструкция, размещенных с нарушениями. Особое внимание уделили площади Украинских Героев и близлежащим улицам.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Управлении по рекламе КГГА.

"На площади Украинских Героев демонтировали более 215 конструкций, в том числе 36 – в подземном переходе. Еще 179 незаконных рекламных носителей убрали на близлежащих улицах: Евгения Чикаленко, Большой Васильковской, Павла Скоропадского и Рогнединской", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что системно очищают город от незаконной рекламы, ведь беспорядки в рекламном пространстве – это не только вопросы эстетики, но и безопасности.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение своему товарищу.