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27 марта 2025, 19:05

Били и душили: чиновница Винницкого ТЦК с подчиненным напали на забронированного мужчину

27 марта 2025, 19:05
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного, который имел "бронь"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По материалам следствия, инцидент произошел 12 сентября 2024 года. В тот день в Винницкий ТЦК и СП пришел мужчина, получивший повестку. Он работал на предприятии критической инфраструктуры и имел действующее бронирование. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.

"Чиновница была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить", - добавили в ГБР.

Находившийся в кабинете подчиненный чиновницы по меньшей мере трижды ударил потерпевшего кулаками в лицо и по голове. После избиения у мужчины отобрали телефон.

Из-за нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, кровоподтеки и ссадины. Он не подписал никакие документы и обратился в ГБР.

В настоящее время продолжается следствие. Стражи порядка изучают другие возможные случаи применения насилия со стороны руководства Винницкого ОГ ТЦК и СП.

Чиновницу и ее уже бывшего подчиненного подозревают в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло существенный вред, причиненный в условиях военного положения группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Злоумышленников должны отстранить от должностей и избрать им меры пресечения. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Офисе омбудсмена заявили, что нарушения со стороны ТЦК стали системными. Дмитрий Лубинец объяснил, что незаконные задержания и избиения стали "трендом".

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