Фото: Нацполиция

В столице днем произошла стрельба. Правоохранители провели операцию и нашли стрелку

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Стрельба в столице произошла 26 марта в 14:35 на улице Иорданской. Там неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся. На место инцидента прибыли правоохранители.

Полицейские обнаружили 48-летнего пострадавшего. У мужчины было ранение головы, и его в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте стрельбы обнаружили гильзы.

Правоохранители обнаружили автомобиль нападающего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы и все обстоятельства происшествия выясняются", - говорят правоохранители.

Напомним, 20 марта в Киеве также произошла стрельба. Тогда мужчина ранил женщину, а затем совершил самоубийство, прыгнув с моста.