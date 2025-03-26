Фото: Нацполиция

В столице задержали мужчину, который поджег дверь знакомому. Оказалось, что это была своеобразная месть

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали мужчину, который из-за неприязненных отношений со знакомым поджег тамбурную дверь в квартиру. Это произошло в Оболонском районе Киева. Оказалось, 26-летний киевлянин таким образом решил отомстить знакомому, с которым он недавно поссорился.

Полиция задержала его и сообщила о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина из-за вымышленного долга угрожал женщине. По его словам, о долге он услышал от знакомой и решил таким образом помочь. В частности, он замазал стены кровью и оставил на пороге свиньи.