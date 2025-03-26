В Киеве мужчина поссорился со знакомым и поджег ему дверь
В столице задержали мужчину, который поджег дверь знакомому. Оказалось, что это была своеобразная месть
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители задержали мужчину, который из-за неприязненных отношений со знакомым поджег тамбурную дверь в квартиру. Это произошло в Оболонском районе Киева. Оказалось, 26-летний киевлянин таким образом решил отомстить знакомому, с которым он недавно поссорился.
Полиция задержала его и сообщила о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве мужчина из-за вымышленного долга угрожал женщине. По его словам, о долге он услышал от знакомой и решил таким образом помочь. В частности, он замазал стены кровью и оставил на пороге свиньи.
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
Стало известно, сколько домов в Киеве уже отключили от отопления
26 марта 2025, 18:04Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелку
26 марта 2025, 17:53В Ровенской области разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста в Беларусь
26 марта 2025, 17:39В Чернигове суд вынес приговор мужчине, который во время минуты молчания восклицал "Слава России"
26 марта 2025, 16:59Россияне снова ударили по Краматорску: какие последствия
26 марта 2025, 16:55В Днепропетровской области судья за 17 тысяч долларов заказал у бандитов похищение человека: как его наказали
26 марта 2025, 16:38На Сумщину продолжают активно заходить российские ДРГ, – ГПСУ
26 марта 2025, 16:29Расстреляли авто с людьми: идентифицировали россиянина, открывавшего огонь по гражданским украинцам
26 марта 2025, 16:24На Закарпатье мастер леса допустил рубку деревьев с убытком более чем 5 млн грн
26 марта 2025, 16:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »