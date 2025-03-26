05:00  26 марта
Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: фото
03:50  26 марта
Ощутимо дорожает какао: что будет в Украине с шоколадом
01:40  26 марта
В Киеве суд оставил без изменений приговор мужчине, изнасиловавшему 8-летнюю падчерицу
UA | RU
UA | RU
26 марта 2025, 07:12

В Харькове неизвестные обстреляли автобусы: полиция проводит проверку

26 марта 2025, 07:12
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 25 марта, в Салтовском районе Харькова неизвестные открыли огонь по двум пассажирским автобусам. Полиция Харькова проводит проверку по факту стрельбы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

"25 марта около 19:00 в полицию поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что неизвестные произвели несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые двигались без пассажиров к автотранспортному предприятию", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Впрочем, повреждены стекла автобусов.

На месте происшествия изъяли пули, которые, по предварительным данным, были отстреляны из пневматического оружия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Волыни служебные собаки обнаружили у пассажиров рейсовых автобусов наркотики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков автобусные маршруты автобусы оружие стекло водитель полиция
Житель Ровенщины будет сидеть за решеткой, потому что украл ящик для пожертвований
25 марта 2025, 22:40
В Черкассах задержали мужчину, убившего знакомого ножом
25 марта 2025, 21:06
В Киеве поймали вора, укравшего статуэтки на 200 тыс. грн
25 марта 2025, 14:59
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
Украинцы готовы воевать голыми руками, – директор ЦРУ
26 марта 2025, 07:33
Войска РФ атаковали Ахтырку: повреждены многоэтажки и магазины
26 марта 2025, 07:15
Минирует, разминирует и доставляет: как наземный роботизированный комплекс SIRKO помогает ВСУ
26 марта 2025, 07:10
Силы беспилотных систем показали, как поразили северокорейскую САУ "Коксан"
26 марта 2025, 06:40
Подростки на временно оккупированных территориях тайком читают украинские книги, – ЦНС
26 марта 2025, 06:13
ВСУ уничтожили на Покровском направлении российский "Град"
26 марта 2025, 05:49
Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: фото
26 марта 2025, 05:00
В Хмельницком осудили мужчину, который выбросил собаку с 9 этажа
26 марта 2025, 04:20
Ощутимо дорожает какао: что будет в Украине с шоколадом
26 марта 2025, 03:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »