В Харькове неизвестные обстреляли автобусы: полиция проводит проверку

фото: Национальная полиция

Во вторник, 25 марта, в Салтовском районе Харькова неизвестные открыли огонь по двум пассажирским автобусам. Полиция Харькова проводит проверку по факту стрельбы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

"25 марта около 19:00 в полицию поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что неизвестные произвели несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые двигались без пассажиров к автотранспортному предприятию", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Впрочем, повреждены стекла автобусов.

На месте происшествия изъяли пули, которые, по предварительным данным, были отстреляны из пневматического оружия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Волыни служебные собаки обнаружили у пассажиров рейсовых автобусов наркотики.