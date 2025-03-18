В Киеве во время тревог общественный транспорт будет работать по-новому

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Столичный общественный транспорт продолжит работу даже во время воздушных тревог. Новые правила вступят в силу с 21 марта

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Отмечается, что во время воздушной тревоги транспорт будет останавливаться у укрытий по маршруту движения. В этот момент пассажиры смогут покинуть салон по желанию.

Водители также будут сообщать о возможности дальнейшего движения, и после высадки желающих транспорт будет продолжать движение по маршруту.

В КГГА уточнили, что в протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право пройти до укрытия на время воздушной тревоги.

"Соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей. Это не просто смена правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться", – отметил Ткаченко.

Как известно, Киев – единственный город в Украине, где во время объявления воздушных тревог останавливают движение общественного транспорта.

Напомним, в конце января столичные власти приняли решение объявлять минуту молчания в общественном транспорте. В то же время движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.