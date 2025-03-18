В Киеве будут судить торговцев оружием и взрывчаткой: что им грозит
Незаконный канал продажи автоматического оружия, взрывчатки и патронов был перекрыт правоохранителями в сентябре прошлого года
Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.
Отмечается, что организатором незаконного "бизнеса" оказался 42-летний уроженец соседней страны, уже длительное время проживающий в Киевской области. Он приобщил к незаконной сделке своего 37-летнего товарища, который тоже проживает на Киевщине и поручил ему отвечать за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, поиск источников их приобретения и продажи "клиентам".
Сам организатор подшокивал "клиентов" из разных регионов страны, намеревавшихся приобрести оружие и боеприпасы.
Установлено, что для конспирации дельцы хоронили нелегальный арсенал на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области, а продавали в столице.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- свыше 16 тыс. патронов разного калибра,
- 132 гранатометные выстрелы,
- 69 гранат,
- 2 противотанковые мины,
- 4 реактивные противотанковые гранаты,
- 2 автомата,
- 1 пулемет,
- 5 кг артиллерийского пороха.
По ценам "черного рынка" стоимость всего составляет около 1,7 миллиона гривен.
Следователи объявили злоумышленникам о подозрении.
Полицейские собрали все доказательства вины подозреваемых и направили обвинительный акт на решение в суд.
Обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы.
Ранее в одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия.