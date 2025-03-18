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18 марта 2025, 12:53

В Киеве будут судить торговцев оружием и взрывчаткой: что им грозит

18 марта 2025, 12:53
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фото: Национальная полиция
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Незаконный канал продажи автоматического оружия, взрывчатки и патронов был перекрыт правоохранителями в сентябре прошлого года

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что организатором незаконного "бизнеса" оказался 42-летний уроженец соседней страны, уже длительное время проживающий в Киевской области. Он приобщил к незаконной сделке своего 37-летнего товарища, который тоже проживает на Киевщине и поручил ему отвечать за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, поиск источников их приобретения и продажи "клиентам".

Сам организатор подшокивал "клиентов" из разных регионов страны, намеревавшихся приобрести оружие и боеприпасы.

Установлено, что для конспирации дельцы хоронили нелегальный арсенал на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области, а продавали в столице.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • свыше 16 тыс. патронов разного калибра,
  • 132 гранатометные выстрелы,
  • 69 гранат,
  • 2 противотанковые мины,
  • 4 реактивные противотанковые гранаты,
  • 2 автомата,
  • 1 пулемет,
  • 5 кг артиллерийского пороха.

По ценам "черного рынка" стоимость всего составляет около 1,7 миллиона гривен.

Следователи объявили злоумышленникам о подозрении.

Полицейские собрали все доказательства вины подозреваемых и направили обвинительный акт на решение в суд.

Обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы.

Ранее в одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия.

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суд обыск Киев торговля оружием Боеприпасы злоумышленники
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