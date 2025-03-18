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Сегодня во вторник, 18 марта, после утренней атаки дронов врага в Киеве зафиксировано падение обломков БПЛА на территории учебного заведения

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает RegioNews.

Отмечается, что обломки беспилотника упали на территорию школы в Деснянском районе столицы.

"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", — отметил он.

В то же время глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил , что падение обломков сбитого вражеского БПЛА зафиксировано на территории учебного заведения по ул. Путивльская.

На открытой местности возгорания. Работают службы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

По данным КМВА, ученики во время тревоги находились в укрытии.

Напомним, в течение 17 марта кафиры нанесли 442 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших у населения нет.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще 7 – ранены.