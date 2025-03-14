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Суд вынес приговор киевлянину, убившему пенсионера на АЗС. Известно, что он сделал это выстрелом в голову из ружья

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По решению суда киевлянин, стрелявший в пенсионера на АЗС, будет проходить лечение в психической больнице со строгим наблюдением. Сам инцидент произошел осенью прошлого года на АЗС на Окружной дороге.

Тогда мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который садился в свой автомобиль. После короткого диалога мужчина выстрелил пенсионеру в голову, из-за чего тот погиб. Затем злоумышленник уехал с места преступления. Никаких объяснений или мотивов мужчина правоохранителям не дал.

Специалисты выяснили, что мужчина не может отдавать себе отчет в своих действиях. С 2012 года он периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь. Теперь он будет находиться под стражей в специализированном медицинском заведении.

Напомним, ранее в Киевской области осудили мужчину, который ограбил 65-летнюю пенсионерку, угрожая ей ножом. Тогда мужчина проник в ее дом и угрожая украл ее имущество. В частности, сумку с деньгами. Суд приговорил его к 10 годам заключения.