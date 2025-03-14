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14 березня 2025, 18:15

На київському АЗС чоловік вбив пенсіонера пострілом у голову: що вирішив суд

14 березня 2025, 18:15
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Фото: Нацполіція
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Суд виніс вирок киянину, який вбив пенсіонера на АЗС. Відомо, що він зробив це пострілом у голову з рушниці

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За рішенням суду киянин, який стріляв в пенсіонера на АЗС, проходитиме лікування в психічній лікарні з суворим наглядом. Сам інцидент стався восени минулого року на АЗС на Кільцевій дорозі.

Тоді чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який сідав у своє авто. Після короткого діалогу чоловік вистрелив пенсіонеру в голову, через що той загинув. Потім зловмисник поїхав з місця злочину. Жодних пояснень чи мотивів чоловік правоохоронцям не надав.

Фахівці зʼясували, що чоловік не може усвідомлювати свої дії. З 2012 року він періодично проходив лікування в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу. Тепер він перебуватиме під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка, який пограбував 65-річну пенсіонерку, погрожуючи їй ножем. Тоді чоловік проник до її будинку і погрожуючи вкрав її майно. Зокрема, сумку з грошима. Суд приговорив його до 10 років ув'язнення.

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