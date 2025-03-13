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13 марта 2025, 23:40

На Волыни судили мужчину, который набросился на знакомого с горловиной разбитой бутылки

13 марта 2025, 23:40
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На Волыни судили мужчину, который жестоко избил знакомого. Известно, что это произошло, когда мужчина вспомнил о прошлых образах и пришел к знакомому домой

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве о причинении 42-летним жителем Луцка 61-летнему знакомому тяжких телесных повреждений.

Сам инцидент произошел весной прошлого года. Тогда мужчина вспомнил древние образы и забежал в дом знакомого. Он ударил его несколько раз в шею горловиной разбитой бутылки. Потерпевший, к счастью, выжил, потому что ему своевременно оказали медицинскую помощь.

"Суд, признав Волынина виновным в совершении этого преступления, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина избил знакомого до смерти. Они выпивали вместе, но начали ссориться. Во время драки младший нанес старшему многочисленные удары ногами и палкой по голове и туловищу. Пострадавшего госпитализировали, однако, к сожалению, в больнице он скончался.

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