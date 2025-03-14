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Почти 40 лет тюрьмы на троих получили жители Бердичева за убийство товарища

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В середине мая 2021 года, совместно употребляя алкоголь возле железнодорожных путей в Бердичеве, между членами компании возник конфликт. Когда словесные аргументы в споре были исчерпаны, двое молодых мужчин и женщина решили убить товарища подручными предметами – молотом и топором.

Мужчине наносили многочисленные удары и душили его. От полученных травм он скончался. Злоумышленники спрятали тело убитого в кусты и угнали его велосипед.

В суде обвиняемые не признали свою виновность и всячески пытались избежать уголовной ответственности.

Однако благодаря собранным доказательствам суд назначил двум обвиняемым по 12 лет заключения, а третьему – 13 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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