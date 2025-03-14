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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В тот день около 15:00 52-летний мужчина пришел в гости к знакомой, где увидел местного жителя. Разозлившись, он нанес мужчине многочисленные удары. От полученных травм тот скончался на месте.

Злоумышленника задержан, ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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