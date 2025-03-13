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Правоохранители начали расследование по факту избиения ребенка. 13-летний мальчик попал в больницу после того, как его избил взрослый мужчина

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 12 марта на территории одной из школ Львовской области. Там 47-летний мужчина начал конфликтовать с 13-летним мальчиком. В ходе ссоры мужчина повалил ребенка на землю и нанес ему несколько ударов по голове и животу. После совершенного нападавший ушел.

Мальчик был госпитализирован. Предварительно врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушибы. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина травмировал малолетнего мальчика . Отмечается, что это произошло, когда двое детей поссорились на территории школы. Со временем отец одного из них приехал туда. Он подошел к забору, где сидел обидчик его сына, и принялся тянуть мальчика за левую ногу, однако, с целью предотвратить падение, малолетний взялся за металлические перила и держался руками. Однако мужчина продолжал тянуть ногу. В результате этого ребенок получил травму.