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У столиці на інспектора паркування напав водій. Виявилося, що він був незадоволений штрафом, який йому виписали

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 40-річного іноземця. Він побив інспектора з паркування у Шевченківському районі. Це сталося коли порушник припаркував атвівку перед пішохідним переходом на вулиці Шолуденка.

Зазначається, що інспектор виписав водію Skoda Fabia штраф. Адже він припаркував авто перед нерегульованим пішохідним переходом, створюючи загрозу для громадян, яким через це була обмежена видимість дороги. Коли водій побачив, що йому виписали штраф, він накинувся на службовця з кулаками, а потім - втік.

"Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - повідомили в поліції.

Слід зазначити, що нещодавно в Києві сталась схожа ситуація. Тоді 28-річна інспекторка з паркування на вулиці Антоновича побачила, що водій автомобіля Mercedes-Benz припаркував свою автівку та не оплатив паркування. Коли жінка виписала водію штраф, він наздогнав її, став погрожувати, а потім - вдарив.