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12 марта 2025, 21:15

В Киеве водитель избил инспекторку по парковке

12 марта 2025, 21:15
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали мужчину, который напал на инспекторку по парковке. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в Голосеевском районе столицы. 28-летняя инспектор по парковке на улице Антоновича увидела, что водитель автомобиля Mercedes-Benz припарковал свой автомобиль и не оплатил парковку. Она выписала ему штраф. Однако мужчина догнал инспекторку и стал ей угрожать. Затем он ее ударил, что попало на видео, сел в автомобиль и скрылся.

Патрульные задержали мужчину. Им оказался 59-летний местный житель.

"Сейчас следователи, при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сообщили правоохранители

Напомним, ранее в Ровенской области задержали мужчину, который напал на человека с ножом. Известно, что потерпевший был на вокзале и ждал поезда, когда к нему подошел несовершеннолетний и попросил сигарету. Он отказал, но это не понравилось прохожему. Нападающий ударил потерпевшего ножом и ушел в зал ожидания.

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