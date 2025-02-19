Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники

фото: полиция

Попытка нажиться на военном обернулась для врача-невролога уголовным делом. Правоохранители задержали ее во время получения денег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Проходя лечение, мужчина обратился к врачу-неврологу частного медучреждения за консультацией. Однако вместо врачебного заключения и профессиональных рекомендаций военнослужащий получил сомнительное предложение – за деньги организовать его увольнение с военной службы по состоянию здоровья.

Врач цинично воспользовалась тем, что мужчина действительно имел проблемы со здоровьем и законные основания для увольнения. Набивая себе цену, она заверила военного, что его болезни недостаточно для демобилизации. Но за 4500 долларов помогла бы "решить проблему".

Фигурантка заверила, что договорится с медиками больницы о продолжении стационарного лечения пациента-военного для создания "солидной" истории болезни. Также пообещала повлиять на решение членов ВВК, чтобы те сочли мужчину непригодным для дальнейшей службы в армии.

Часть денег 48-летний врач пожелала получить сразу, а другую – после завершения стационара. Правоохранители задержали ее в служебном кабинете сразу после передачи части денег – 3000 долларов.

Фигурантке объявили подозрение. Ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве член ВВК за 2000 долларов "рисовал" диагнозы по поводу непригодности к службе в зоне боевых действий.