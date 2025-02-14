Изнасилование и вымогательство денег у женщины в Хмельницком: злоумышленника взяли под стражу
Суд избрал меру пресечения мужчине, который в Хмельницком требовал от женщины деньги и изнасиловал ее
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует RegioNews.
Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 152 УК Украины (вымогательство средств и изнасилование).
Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.
Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, крапивничанин, проживающий в Хмельницком, под предлогом надуманных долгов требовал у женщины 10 тысяч гривен ежемесячно. Во время одной из встреч он изнасиловал жертву.
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