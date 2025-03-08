В Винницкой области взрывотехники показали, как обезвредили боевую часть российской ракеты

фото: Национальная полиция

Обломки и недетонированную 400 килограммовую боевую часть российской крылатой ракеты Х-101 обнаружили в поле в одном из районов области

Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что ракета была сбита силами ПВО, а во время падения она не взорвалась.

Осмотрев боевую часть, сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области приняли решение обезвредить ее на месте обнаружения.

Чтобы избежать разлета обломков, опасную часть ракеты поместили в выкопанный котлован, после чего взорвали.

Правоохранители предостерегают, в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно влиять.

Немедленно сообщайте о находке по телефонам: 112, 101 или 102.

Напомним, пилоты подразделения Феникс Государственной пограничной службы Украины поразили на Харьковщине российскую огнеметную систему "Сонцепек" и гусеничный вездеход "Витязь".