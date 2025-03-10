Киянка знайшла гранату, коли прибирала сміття
У Святошинському районі столиці жінка, прибираючи листя, знайшла гранату
Про це повідомили в патрульній поліції міста, передає RegioNews.
Зазначається, що на лінію 112 надійшло повідомлення про підозрілий предмет у Святошинському районі. Як розповіли правоохоронці, жінка під час прибирання листя натрапила на предмет, схожий на гранату.
Патрульні прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.
Інспектори нагадали алгоритм дій, якщо ви помітили небезпечний предмет:
- зберігати спокій;
- повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
- негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
- у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
- очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.
Як відомо, за даними Міноборони, за лютий в Україні розмінували понад 5000 га територій.
Станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.
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