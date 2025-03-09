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09 марта 2025, 09:50

Смертельное ДТП с тремя авто на Подоле: водитель получил подозрение

09 марта 2025, 09:50
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Фото: Нацполиция
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В полиции столицы сообщили, что вручили подозрение водителю за смертельное ДТП. Известно, что он ехал очень быстро и был за рулем пьяным

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Водитель, который в пьяном состоянии вызвал смертельное ДТП в Подольском районе Киева, объявили о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сама авария произошла 7 марта на проезжей части улицы Набережно-Крещатицкой. Водитель Infiniti на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с автомобилем KIA.

В результате аварии 35-летний водитель Volkswagen погиб. Его пассажиров (35-летнего мужчину и 24-летнюю женщину) с разными травмами госпитализировали.

Напомним, ранее в Запорожье произошла смертельная авария. Водитель сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном для этого месте. К сожалению, на следующий день после этого она скончалась в больнице.

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