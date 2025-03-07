Фото: Нацполиция

Правоохранители расследуют ДТП в Киевской области. Известно, что водитель сбил мужчину, который шел по обочине

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 6 марта около 22:00 в направлении автодороги Киев-Чернигов. По информации полицейских, 46-летний водитель Toyota совершил наезд на мужчину. Пешеход шел по обочине дороги в попутном направлении. В результате аварии 48-летнего пострадавшего госпитализировали медики.

"Следователи начали уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Запорожье произошло смертельное ДТП. Там водитель Skoda Octavia ехал по улице Космической и наехал на 66-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали, однако, к сожалению, в больнице она скончалась.