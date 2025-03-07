16:15  07 марта
В Киеве заметили голого мужчину, разгуливавшего по городу с пистолетом
15:35  07 марта
В Украине некоторым мужчинам разрешат выезжать за границу
06:33  07 марта
Жители Харьковщины обнаружили во дворе российскую авиабомбу
UA | RU
UA | RU
07 марта 2025, 21:26

В Киевской области водитель сбил пешехода

07 марта 2025, 21:26
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители расследуют ДТП в Киевской области. Известно, что водитель сбил мужчину, который шел по обочине

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 6 марта около 22:00 в направлении автодороги Киев-Чернигов. По информации полицейских, 46-летний водитель Toyota совершил наезд на мужчину. Пешеход шел по обочине дороги в попутном направлении. В результате аварии 48-летнего пострадавшего госпитализировали медики.

"Следователи начали уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Запорожье произошло смертельное ДТП. Там водитель Skoda Octavia ехал по улице Космической и наехал на 66-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали, однако, к сожалению, в больнице она скончалась.

полиция ДТП
В Одесской области водитель сбил 82-летнюю женщину и уехал из города ДТП: что ему угрожает
07 марта 2025, 18:52
В Ровенской области судили водителя, который насмерть сбил человека
07 марта 2025, 17:32
Смертельное ДТП в Киевской области: авто вылетело на обочину и опрокинулось
06 марта 2025, 18:32
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Пограничники уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек" и вездеход "Витязь"
07 марта 2025, 21:19
Символический подарок: матерям ликвидированных окупантов в России подарили мясорубки
07 марта 2025, 21:11
В Украине начал дорожать популярный овощ
07 марта 2025, 21:08
На Закарпатье пьяный мужчина убил ножом своего годовалого сына
07 марта 2025, 20:45
Украина работает, чтобы не было дефицитов в снабжении - президент Зеленский
07 марта 2025, 20:21
Россияне атаковали с дрона Херсонскую область, раненый мужчина
07 марта 2025, 20:16
Известная украинская актриса призналась, что у нее смертельная болезнь
07 марта 2025, 19:57
Выстрел в голову: пьяный херсонец убил соседа прямо в лифте
07 марта 2025, 19:53
РФ пользуется тем, что США приостановили помощь для Украины - Трамп
07 марта 2025, 19:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »