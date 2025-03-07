Фото: Нацполиция

Правоохранители расследуют ДТП с маршруткой в Ивано-Франковске. Известно, что водитель, вызвавший ДТП, был в состоянии опьянения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 6 марта на улице Хоткевича. Водитель Kia не соблюдал безопасный боковой интервал и столкнулся с автобусом Богдан. Выяснилось, что 51-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян.

"Инспекторы составили на водителя админматериалы по ст. 124 (Нарушения ПДД, которые привели к ДТП) и по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса: девочки в возрасте 1, 7, 10 и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина.