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07 марта 2025, 21:55

В Ивано-Франковске водитель врезался в маршрутку

07 марта 2025, 21:55
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители расследуют ДТП с маршруткой в Ивано-Франковске. Известно, что водитель, вызвавший ДТП, был в состоянии опьянения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 6 марта на улице Хоткевича. Водитель Kia не соблюдал безопасный боковой интервал и столкнулся с автобусом Богдан. Выяснилось, что 51-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян.

"Инспекторы составили на водителя админматериалы по ст. 124 (Нарушения ПДД, которые привели к ДТП) и по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса: девочки в возрасте 1, 7, 10 и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина.

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