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У поліції столиці повідомили, що вручили підозру водію за смертельну ДТП. Відомо, що він їхав дуже швидко і був за кермом п'яним

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Водію, який у п'яному стані спричинив смертельну ДТП у Подільському районі Києва, оголосили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Сама аварія сталась 7 березня на проїзній частині вулиці Набережно-Хрещатицькій. Водій Infiniti на великій швидкості здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який через це зіткнувся з автівкою KIA.

Внаслідок аварії 35-річний водій Volkswagen загинув. Його пасажирів (35-річного чоловіка та 24-річну жінку) з різними травмами госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі сталась смертельна аварія. Водій збив пенсіонерку, яка переходила дорогу в недозволеному для цього місці. На жаль, наступного дня після цього вона померла в лікарні.