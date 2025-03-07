Фото: Нацполиция

Водитель объяснил, что он сбил женщину, потому что просто не заметил ее. Теперь ему грозит лишение свободы

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области, передает RegioNews.

Авария произошла 5 марта около 11:00 в Выгодянской общине. 73-водитель выезжал со стоянки задним ходом на KIA. Он наехал на 82-летнюю женщину, которая проходила рядом.

Водитель предложил женщине помощь. Однако она отказалась. После этого мужчина просто уехал с места аварии. Женщина самостоятельно обратилась к правоохранителям и медикам. В результате ДТП она сломала руку.

Правоохранителям водитель объяснил, что просто не заметил женщину и потому сбил ее. С места аварии он уехал, потому что не подумал о последствиях. Проверка показала, что мужчина был трезв. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что, если произошла авария, водитель обязательно должен остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и сообщить об инциденте правоохранителям.

Напомним, ранее на Львовщине легковушка Opel Astra наехала на 47-летнюю местную жительницу. Женщину госпитализировали. 29-летний водитель задержан.