16:15  07 марта
В Киеве заметили голого мужчину, разгуливавшего по городу с пистолетом
15:35  07 марта
В Украине некоторым мужчинам разрешат выезжать за границу
06:33  07 марта
Жители Харьковщины обнаружили во дворе российскую авиабомбу
UA | RU
UA | RU
07 марта 2025, 18:52

В Одесской области водитель сбил 82-летнюю женщину и уехал из города ДТП: что ему угрожает

07 марта 2025, 18:52
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Водитель объяснил, что он сбил женщину, потому что просто не заметил ее. Теперь ему грозит лишение свободы

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области, передает RegioNews.

Авария произошла 5 марта около 11:00 в Выгодянской общине. 73-водитель выезжал со стоянки задним ходом на KIA. Он наехал на 82-летнюю женщину, которая проходила рядом.

Водитель предложил женщине помощь. Однако она отказалась. После этого мужчина просто уехал с места аварии. Женщина самостоятельно обратилась к правоохранителям и медикам. В результате ДТП она сломала руку.

Правоохранителям водитель объяснил, что просто не заметил женщину и потому сбил ее. С места аварии он уехал, потому что не подумал о последствиях. Проверка показала, что мужчина был трезв. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что, если произошла авария, водитель обязательно должен остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и сообщить об инциденте правоохранителям.

Напомним, ранее на Львовщине легковушка Opel Astra наехала на 47-летнюю местную жительницу. Женщину госпитализировали. 29-летний водитель задержан.

ДТП полиция пешеход
В Ровенской области судили водителя, который насмерть сбил человека
07 марта 2025, 17:32
Смертельное ДТП в Киевской области: авто вылетело на обочину и опрокинулось
06 марта 2025, 18:32
В Одесской области киевлянина будут судить за аварию, в результате которой травмировались его жена с дочерью
05 марта 2025, 11:38
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Россияне атаковали с дрона Херсонскую область, раненый мужчина
07 марта 2025, 20:16
Известная украинская актриса призналась, что у нее смертельная болезнь
07 марта 2025, 19:57
Выстрел в голову: пьяный херсонец убил соседа прямо в лифте
07 марта 2025, 19:53
РФ пользуется тем, что США приостановили помощь для Украины - Трамп
07 марта 2025, 19:33
В Польше призвали мужчин готовиться к войне
07 марта 2025, 19:04
Исследование показало, как война повлияла на количество заключенных браков в Украине
07 марта 2025, 18:29
В Тернопольской области будут судить 21-летнего парня за наркоторговлю и распространение нацистской символики
07 марта 2025, 18:16
Повышение зарплаты за английский: кто сможет получить надбавку
07 марта 2025, 18:09
В Украине будет действовать Единый центр идентификации тел погибших: в МВД рассказали подробности
07 марта 2025, 17:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »