Фото: Нацполиция

Киевлянка сама призналась знакомой о том, что жестоко избила мать. Пожилая женщина от полученных травм скончалась

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

32-летняя дочь проживала в одной квартире с матерью в Печерском районе. Во время застолья между ними произошел конфликт. В ходе ссоры женщина набросилась на 69-летнюю мать. Она нанесла ей удары руками и ногами по телу.

После полученных травм женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Однако дочь не вызвала ей "скорую помощь". На следующий день пенсионерка скончалась.

"Нарушительница призналась в содеянном своей подруге, которая и сообщила о преступлении в полицию. Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области 25-летний мужчина до смерти избил бабушку. Тело 74-летней женщины обнаружил ее сосед: экспертиза подтвердила, что она умерла от избиения. Ее внук был пьян и ничего не помнил.