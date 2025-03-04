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04 марта 2025, 16:30

В Черкасской области мужчина ударил несовершеннолетнюю ножом

04 марта 2025, 16:30
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В Черкасской области 17-летняя девушка попала в больницу с ножевым ранением. Оказалось, что ее ударил 27-летний мужчина

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в прошлом году 27-летний мужчина вечером в пьяном состоянии поссорился с несовершеннолетней сожительницей. Известно, что ссора была из-за ревности. В результате мужчина нанес девушке удар ножом в область задней поверхности грудной клетки.

В результате удара 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали медика. Самого нападавшего в тот же день задержали.

"Следователем судьей к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 1 ст. 121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, что ранее в Тернопольской области 25-летний мужчина избил бабушку. Тело 74-летней женщины обнаружил сосед. Экспертиза доказала, что она умерла из-за избиений. Ее 25-летний внук был в состоянии опьянения и ничего не помнил. Его задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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