01:52  06 березня
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06:57  06 березня
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
05:45  06 березня
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 22:10

Побила і лишила помирати: киянка до смерті забила свою літню матір

06 березня 2025, 22:10
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Киянка сама зізналась знайомій про те, що жорстоко побила матір. Літня жінка від отриманих травм померла

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

32-річна донька проживала в одній квартирі з матір'ю в Печерському районі. Під час застілля між ними стався конфлікт. У ході сварки жінка накинулась на 69-річну матір. Вона завдала їй ударів руками та ногами по тілу.

Після отриманих травм жінка була в дуже важкому стані. Проте донька не викликала їй "швидку допомогу". Наступного дня пенсіонерка померла.

"Порушниця зізналась у скоєному своїй подрузі, яка і повідомила про злочин до поліції. Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 25-річний чоловік до смерті побив бабусю. Тіло 74-річної жінки знайшов її сусід: експертиза підтвердила, що вона померла від побиття. Її онук був п'яний і нічого не пам'ятав.

Побиття поліція затримання
На Київщині чоловік погрожував літній матері гранатою
06 березня 2025, 15:24
На Одещині судитимуть 32-річного чоловіка, який підпалив свою дружину
06 березня 2025, 13:40
На Черкащині чоловік вдарив неповнолітню ножем
04 березня 2025, 16:30
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
В Одесі група чоловіків у військовій формі прикидались ТЦК і з погрозами вимагали гроші в чоловіків
06 березня 2025, 22:40
12 тисяч доларів за звільнення з ЗСУ: в Одесі викрили військових на хабарях
06 березня 2025, 21:52
Понад 90 тисяч солдат: Сирський озвучив втрати Росії у 2025 році
06 березня 2025, 21:45
Отримав відмову і зґвалтував: у Харкові жінка стала жертвою свого знайомого
06 березня 2025, 21:15
Нацбанк знову підвищив облікову ставку
06 березня 2025, 21:10
Окупанти засудили на 15 років тюрми колишню співробітницю ЗАЕС
06 березня 2025, 20:53
В Україні вводять нові правила техогляду автобусів: що зміниться
06 березня 2025, 20:46
Затримка постачання F-16: у Бельгії пояснили, коли Україна отримає літаки
06 березня 2025, 20:29
Росіяни скинули три КАБи на Краматорськ: виникла масштабна пожежа, є руйнування
06 березня 2025, 20:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »