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Киянка сама зізналась знайомій про те, що жорстоко побила матір. Літня жінка від отриманих травм померла

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

32-річна донька проживала в одній квартирі з матір'ю в Печерському районі. Під час застілля між ними стався конфлікт. У ході сварки жінка накинулась на 69-річну матір. Вона завдала їй ударів руками та ногами по тілу.

Після отриманих травм жінка була в дуже важкому стані. Проте донька не викликала їй "швидку допомогу". Наступного дня пенсіонерка померла.

"Порушниця зізналась у скоєному своїй подрузі, яка і повідомила про злочин до поліції. Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 25-річний чоловік до смерті побив бабусю. Тіло 74-річної жінки знайшов її сусід: експертиза підтвердила, що вона померла від побиття. Її онук був п'яний і нічого не пам'ятав.