Побила і лишила помирати: киянка до смерті забила свою літню матір
Киянка сама зізналась знайомій про те, що жорстоко побила матір. Літня жінка від отриманих травм померла
Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.
32-річна донька проживала в одній квартирі з матір'ю в Печерському районі. Під час застілля між ними стався конфлікт. У ході сварки жінка накинулась на 69-річну матір. Вона завдала їй ударів руками та ногами по тілу.
Після отриманих травм жінка була в дуже важкому стані. Проте донька не викликала їй "швидку допомогу". Наступного дня пенсіонерка померла.
"Порушниця зізналась у скоєному своїй подрузі, яка і повідомила про злочин до поліції. Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 25-річний чоловік до смерті побив бабусю. Тіло 74-річної жінки знайшов її сусід: експертиза підтвердила, що вона померла від побиття. Її онук був п'яний і нічого не пам'ятав.