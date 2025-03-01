Иллюстративное фото

19-летняя американка подала в суд на город, где она окончила школу. Несмотря на аттестат с отличием – девушка не умеет нормально читать или писать

Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

19-летняя Алиша Ортиз из США подала иск против города Гартфорда, местного департамента образования и своей школьной учительницы. Она обвиняет его в предоставлении некачественного образования.

По словам девушки, она получила аттестат с отличием. Однако при этом она за 12 лет обучения почти не научилась читать и писать. Интересно, что из Пуэрто-Рико в Гартфорд ее семья переехала как раз для того, чтобы Алиша получила лучшее образование.

Врачи диагностировали у девушки тревожное расстройство, оппозиционно-вызывное расстройство и проблемы с коммуникацией. При этом в школе ее переводили из одного класса в другой, несмотря на низкий уровень знаний, потому что девушке было трудно учиться.

Сейчас Алиша смогла поступить в Университет Коннектикута на специальность "публичное управление". Она написала эссе благодаря тому, что использовала программы, превращающие голос в текст. В то же время, сейчас она требует финансовую компенсацию от города, где она не смогла получить качественное образование. Этим Алиша надеется привлечь внимание к проблеме доступности обучения для детей с нейроразличиями.

Справка . Оппозиционно-вызывное, или позиционно-вызывающее расстройство, которое диагностировали Алиши - это модель дерзкого, непослушного и агрессивного поведения по отношению к авторитетам, которая сохраняется по меньшей мере полгода.

В частности, среди типов поведения называют: неповиновение авторитетам, споры, потерю контроля над собой, отказ следовать правилам, умышленное докучание людям, возложение вины на других за собственные действия, легкую раздражительность и легкомысленное поведение.