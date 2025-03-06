Украла деньги, косметику и телефон: в Киеве уборщица обворовала салон красоты

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В Святошинском районе столицы правоохранители разоблачили 43-летнюю женщину, которая, работая уборщицей в салоне красоты, обворовала заведение. Ей грозит до восьми лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Следователи установили, что к совершению преступления причастна уборщица. Она хорошо ориентировалась в помещении и знала, где хранятся ценные вещи.

Воспользовавшись отсутствием коллег, работница салона украла деньги, косметику и телефон Samsung. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 40 тысяч гривен.

Злоумышленницу задержали по месту жительства. Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантки к воровству.

"Выяснилось, что последняя уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные преступления и находится на испытательном сроке", — говорится в сообщении.

Теперь рецидивистке инкриминируют воровство, совершенное в условиях военного положения. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Киеве молодой человек-рецидивист напал на военного и ограбил. Событие произошло в Святошинском районе столицы.