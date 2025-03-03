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03 марта 2025, 14:32

Убил и закопал на огороде: в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве

03 марта 2025, 14:32
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фото: Национальная полиция
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В Черкасской области нашли мертвым мужчину, которого разыскивали с ноября 2024 года. На его теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в ноябре 2024 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 28-летний внук пошел в магазин и не вернулся.

Правоохранители разыскивали мужчину более трех месяцев.

Специалисты подробно отрабатывали маршруты передвижения пропавшего, просматривали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали местных жителей и устанавливали, с кем он контактировал в последний раз.

После длительных поисков, к сожалению, мужчину нашли мертвым. К его телу, закопанному на огороде местного жителя, привела служебная собака кинологов полиции.

При осмотре судебно-медицинский эксперт и специалисты следственного управления обнаружили телесные повреждения, что указывало на насильственную смерть.

Полицейские собрали вещественные доказательства и обнаружили важные поводы в деле. Тогда под подозрение попал 33-летний житель Корсунь-Шевченковский, ранее судимый за имущественные преступления.

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, полицейские задержали жителя Днепропетровщины, подозреваемого в убийстве. Известно, что трагедия произошла во время застолья.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области после распития алкоголя 24-летний мужчина задушил 18-летнюю приятельницу.

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