Убил и закопал на огороде: в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве

фото: Национальная полиция

В Черкасской области нашли мертвым мужчину, которого разыскивали с ноября 2024 года. На его теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в ноябре 2024 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 28-летний внук пошел в магазин и не вернулся.

Правоохранители разыскивали мужчину более трех месяцев.

Специалисты подробно отрабатывали маршруты передвижения пропавшего, просматривали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали местных жителей и устанавливали, с кем он контактировал в последний раз.

После длительных поисков, к сожалению, мужчину нашли мертвым. К его телу, закопанному на огороде местного жителя, привела служебная собака кинологов полиции.

При осмотре судебно-медицинский эксперт и специалисты следственного управления обнаружили телесные повреждения, что указывало на насильственную смерть.

Полицейские собрали вещественные доказательства и обнаружили важные поводы в деле. Тогда под подозрение попал 33-летний житель Корсунь-Шевченковский, ранее судимый за имущественные преступления.

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, полицейские задержали жителя Днепропетровщины, подозреваемого в убийстве. Известно, что трагедия произошла во время застолья.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области после распития алкоголя 24-летний мужчина задушил 18-летнюю приятельницу.