На Волыни мужчину мобилизовали во время выгула собаки: в ТЦК объяснили, почему так произошло

скриншот с видео

В социальных сетях распространяется видео, на котором военнослужащие ТЦК мобилизовали военнообязанного посреди улицы, а его собаку якобы бросили и уехали. На самом деле животное не оставили на произвол судьбы — его отвели домой и передали родственникам владельца. Последний будет служить в кинологическом подразделении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что зафиксированный на видео мужчина является нарушителем военного учета. Волынянин пытался всячески избежать службы. Он отказывался самостоятельно явиться в ТЦК и СП. Военнослужащие ТЦК пригласили его в служебный автомобиль, но последний накивал пятками покинув своего пса. Нарушителя военного учета все же доставили в транспортное средство.

На видео виден военный ТЦК, который идет рядом с авто, а за ним бежит пес. Далее военный сопровождал животное домой хозяина. Мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе дома военнообязанного было еще двое псов.

"В итоге, животное было передано родным военнообязанного. А ввиду любви к животным этого гражданина, он был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители объявили подозрение двум чиновникам командования одного из родов войск ВСУ, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и одном из ТЦК Волынской области.