15:20  02 марта
Дети провалились под лед на Николаевщине: в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика
08:40  01 марта
Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
10:49  02 марта
Смертельное ДТП под Киевом: легковушка переехала двух человек
UA | RU
UA | RU
02 марта 2025, 16:36

На Волыни мужчину мобилизовали во время выгула собаки: в ТЦК объяснили, почему так произошло

02 марта 2025, 16:36
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В социальных сетях распространяется видео, на котором военнослужащие ТЦК мобилизовали военнообязанного посреди улицы, а его собаку якобы бросили и уехали. На самом деле животное не оставили на произвол судьбы — его отвели домой и передали родственникам владельца. Последний будет служить в кинологическом подразделении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что зафиксированный на видео мужчина является нарушителем военного учета. Волынянин пытался всячески избежать службы. Он отказывался самостоятельно явиться в ТЦК и СП. Военнослужащие ТЦК пригласили его в служебный автомобиль, но последний накивал пятками покинув своего пса. Нарушителя военного учета все же доставили в транспортное средство.

На видео виден военный ТЦК, который идет рядом с авто, а за ним бежит пес. Далее военный сопровождал животное домой хозяина. Мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе дома военнообязанного было еще двое псов.

"В итоге, животное было передано родным военнообязанного. А ввиду любви к животным этого гражданина, он был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители объявили подозрение двум чиновникам командования одного из родов войск ВСУ, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и одном из ТЦК Волынской области.

собака Волынь Волынская область скандал мобилизация ТЦК
В Николаеве арестовали военного, бросившего гранату на территорию ТЦК
28 февраля 2025, 16:47
Житель Волыни, отказавшийся от повестки из-за "религиозных убеждений", получил тюремный срок
27 февраля 2025, 22:24
В Шостке в Сумской области мужчина напал на полицейского и сотрудника ТЦК: детали
27 февраля 2025, 20:42
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Трагедия на Николаевщине: спасатели обнаружили тела обоих детей, провалившихся под лед
02 марта 2025, 18:30
Большая иллюзия: никакие гарантии не обезопасят Украину от угрозы войны в будущем
02 марта 2025, 17:45
Под Николаевом отец наехал микроавтобусом на 3-летнего сына: ребенок в реанимации
02 марта 2025, 17:05
Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавшие, из-под завалов деблокировали человека
02 марта 2025, 16:00
Дети провалились под лед на Николаевщине: в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика
02 марта 2025, 15:20
Атака БпЛА на маршрутку в Херсоне: количество пострадавших выросло, люди в тяжелом состоянии
02 марта 2025, 14:45
Оккупанты убили 2 и ранили 7 жителей Донецкой области
02 марта 2025, 14:11
Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек, 9 раненых
02 марта 2025, 13:40
В Харьковской области Силы обороны уничтожили транспорт и позиции оккупантов
02 марта 2025, 13:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »