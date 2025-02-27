Иллюстративное фото

Киевлянин жестоко убил беспризорную собаку. При этом выяснилось, что он сам привел собаку в подъезд.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале января 2025 года. Человек живет со своей сожительницей и тремя детьми. В тот день он привел с улицы в квартиру бездомную собаку. Впоследствии он стал ее выталкивать из квартиры. Это зафиксировали камеры наблюдения в подъезде дома.

На видео мужчина бил животное ногами. Затем он, держа в это время на руках ребенка, бросил собаку с лестницы и снова начал наносить удары. От многочисленных повреждений собака умерла.

Теперь мужчине за жестокое обращение с животным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Внимание, видео содержит кадры жестокости!

Напомним, что ранее в Прикарпатье подростки жестоко издевались над котом. Они тоже снимали это на видео. Правоохранители увидели этот ролик в соцсетях, а затем разыскали подростков. Это оказались 13-летние школьники. Полиция составила на родителей протоколы по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.