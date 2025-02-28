В Пуще Водице на трамвайных путях обнаружили тело мужчины
В Подольском районе Киева возле трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1" прохожие обнаружили тело погибшего с ножевым ранением
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что окровавленный мужчина заметил экипаж Муниципальной охраны.
"При патрулировании у трамвайной остановки "Пуща-Водицкая 1" экипаж Муниципальной охраны заметили окровавленного мужчину. Немедленно была вызвана скорая помощь и полиция", – говорится в сообщении.
К сожалению, до прибытия медиков пострадавший скончался.
Полицейские устанавливают обстоятельства убийства мужчины.
Напомним, житель Тального Черкасской области, которого полиция разыскивала 10 дней, нашли мертвым в колодце. Предварительно следов насильственной смерти на теле судебно-медицинский эксперт не обнаружил.